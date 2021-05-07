安永：中國企業首季度海外併購涉1340億
文章日期：2021年5月7日 19:23
安永今日發布報告，指中國企業今年首季度內公布120宗海外併購交易，涉及金額172億美元（約為1342億港元），金額按年升1.35倍。其中，TMT（科技、媒體及通信）、消費、先進製造與運輸為前三大海外併購行業。大型交易數目錄增長，季度內涉及1億美元以上的交易項目錄得26個，較去年同期增長1倍。
報告指出，歐洲為首季中國企業海外併購最大目的地，涉及76.7億美元交易額，按年增2.7倍。其中，對荷蘭、英國及西班牙等國家的投資錄得顯著增長。安永認為，中國及歐盟去年簽訂的《中歐地理標誌協定》今年3月生效，相信將有助於擴大中國出口，並帶動中國對歐盟消費品的投資。
對外直接投資方面，報告指出，今年首季中國對外直接投資錄得318億美元，按年增13%。非金融類對外直接投資248億美元，按年增加2.4%。流向製造業、資訊傳輸行業的資金增長較快，首季度內分別錄得約38億及16億美元。「一帶一路」非金融類對外直接投資錄44.2億美元，同比增長5.2%。
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