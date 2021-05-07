公司指出，根據規定，於向證交所提交25表格（Form 25）之前，紐交所將會通過新聞稿及官方網站通知，公告撤銷公司ADR上市的最終決定。根據紐交所網站，現時暫未有中聯通最終退市決定相關通知。正式退市將於25表格提交後10日生效。

紐交所於今年1月宣布決定將內地三大電訊商由該所退市，中聯通ADR於1月11日起已停牌。中聯通於1月21日向紐交所提出申請覆核。另外兩大電訊商中移動（0941）、中國電信（0728）暫時未有披露退市進展。

公告指出，截至今年4月底，中聯通ADR數量約有500萬份，佔公司總發行股份約0.2%。公司指出，美國ADR股東可將持有ADR交還予代理機構紐約梅隆銀行，以換取普通股，每1份ADR可換取10股普通股。普通股將繼續在港交所交易。

中聯通表示，自2000年上市以來，公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營。公司表示，將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護自身合法權益。

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