Adidas首季大中華區銷售升1.5倍 無懼消費者抵制上調全年盈測
文章日期：2021年5月7日 17:18
中國3月底爆發新疆棉事件，部分消費者發起抵制拒絕使用新疆棉的國際品牌，據《路透社》報道，Adidas未有理會抵制之餘，周五更上調2021年銷售預測，料即將舉行的體育賽事將帶動新產品的強勁需求，今年全年銷售額按年將增長百分之十幾（high-teens），其中第二季更預計增長約50%。
集團指出，增長主要由新產品帶動，包括可回收再造的Ultraboost跑鞋，以及大型體育賽事例如歐洲冠軍聯賽以及美洲國家盃。Adidas暫升逾8%，報279.6歐元。
報道引述Jefferies分析師James Grzinic指，Adidas將今年有機增長的指標輕微調高，反映對中國負面影響感到擔憂。Adidas周五未有直接提到新疆棉議題，僅指最新的增長預測是考慮地緣政治局勢，以及歐洲長期禁售、行業供應鏈挑戰的影響。集團又指，今年首季大中華區銷售額按年升1.56倍，至3月底全球合計89%商店經已重新營業。
集團今年首季銷售額按年升20%至52.7億歐元，超過市場預期，持續經營業務淨收入為5.02億歐元，料全年持續經營業務淨收入為12.5至14.5億歐元。
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