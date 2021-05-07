陳翊庭重申港交所4月所發出的諮詢目標，期望現有上市公司約3年後可達成性別多元（即至少一名女董事）的董事會，並期望未來新股申請人全部都已具有性別多元的董事會。她引述MSCI報告指出，於2019年，MSCI指數中的香港公司僅有12.4%董事為女性，至2020年這一比率則為12.7%。換言之，一年內僅進步了0.3個百分點。

該諮詢今年4月16日發出，諮詢期為兩個月，於6月18日截止。現時仍可提交意見。陳翊庭表示，港交所自2013年已提出董事多元化的概念，到近兩年則逐步開始設立目標。

港交所上市委員會副主席包凱（Keith Pogson）則於研討會上表示，若果要問市面上是否有足夠的女性董事人才，他的答案是「一定有」。他指出，要提升女性在董事中的代表性，除了設定招聘政策、與各類團體溝通外，企業亦應於內部培養女性管理人才，例如先由其任職子公司的董事席位、提供培訓等。

包凱強調，港交所的性別多元政策絕對不是形式主義（tokenism），上市公司不應視性別多元為一項合規事宜，而是應該理解其重要性。他指出，若公司忽視多元化，最終是會削減自身競爭力。他亦提出建議，要提升多元化，企業內部一定要設有可量度的指標，並要持續監控指標；此外管理層兼容並蓄（inclusiveness）的思想亦不可或缺。

記者：馬迪帆

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