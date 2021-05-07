印度擬暫停批准進口中國製wifi設備
文章日期：2021年5月7日 16:26
《路透》引述消息人士報道，印度已連續數月暫停批准進口中國wifi模組，導致戴爾（Dell）、HP、小米、Oppo、Vivo及聯想等大型廠商推遲在印度推出產品。
消息人士指，從中國進口任何搭載wifi模組的電子設備成品，包括藍牙音箱、無線耳機、智能手機、智能手錶及筆記型電腦，都遭到延遲。
據報，印度政府的無線規劃與協調部(WPC)至少從去年11月以來便暫停批准從中國進口電子設備成品wifi模組的申請。另有消息人士報道，來自美國、中國、韓國企業的80多件申請案都在等待WPC批准，甚至一些成品來自中國的印度企業的申請也在等待WPC批准。戴爾、惠普、小米、Oppo、Vivo、聯想及印度通信部未就報道作出回應。
報道又指，此前印度總理莫迪呼籲國內經濟宜自力更生，並對印度對中國進口商品採取了強硬立場。在其政策影響下，印度智能手機組裝業務錄得增長，消息人士認為，印度政府此舉是希望說服企業把更多的電子設備放在印度生產。但有科技分析師和業內人士表示，印度尚不具備可以讓企業大舉投資生產IT產品和智能可穿戴設備的規模。
其他報道
電盈股東大讚Mirror及Error等藝人表現 李澤楷：ViuTV廣告市佔升