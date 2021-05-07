消息人士指，從中國進口任何搭載wifi模組的電子設備成品，包括藍牙音箱、無線耳機、智能手機、智能手錶及筆記型電腦，都遭到延遲。

據報，印度政府的無線規劃與協調部(WPC)至少從去年11月以來便暫停批准從中國進口電子設備成品wifi模組的申請。另有消息人士報道，來自美國、中國、韓國企業的80多件申請案都在等待WPC批准，甚至一些成品來自中國的印度企業的申請也在等待WPC批准。戴爾、惠普、小米、Oppo、Vivo、聯想及印度通信部未就報道作出回應。

報道又指，此前印度總理莫迪呼籲國內經濟宜自力更生，並對印度對中國進口商品採取了強硬立場。在其政策影響下，印度智能手機組裝業務錄得增長，消息人士認為，印度政府此舉是希望說服企業把更多的電子設備放在印度生產。但有科技分析師和業內人士表示，印度尚不具備可以讓企業大舉投資生產IT產品和智能可穿戴設備的規模。

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