大市今早隨外圍向上，高見28884點，觸及50天線(28864.28點)，但內地進出口數字公布後即調頭回落，加上內地擬要海外上市公司信息送往中證監審核，大市倒跌最多106點，10天線(28757.46點)、20天線(28794.34點)、100天線(28629.23點)全數失守。消息亦拖累科指表現，失守8000點見逾1個月收市新低。北水連續第二日流出