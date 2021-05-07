恒指倒跌26點失守多條平均線 北水連續兩日流出 科指見逾1個月低
文章日期：2021年5月7日 16:28
大市今早隨外圍向上，高見28884點，觸及50天線(28864.28點)，但內地進出口數字公布後即調頭回落，加上內地擬要海外上市公司信息送往中證監審核，大市倒跌最多106點，10天線(28757.46點)、20天線(28794.34點)、100天線(28629.23點)全數失守。消息亦拖累科指表現，失守8000點見逾1個月收市新低。北水連續第二日流出
恒指收市跌26點或0.09%，報28610點，全日高低波幅353點，成交金額1534億元，較上日減少4.7%；國指跌57點或0.53%，報10699點。
恒生科技指數曾跌最多2.49%，是4月9日後最大跌幅，收報7954點，跌2.24%，是2021年3月25日後收市新低。
藍籌34隻升，21隻下跌。九龍倉置業（1997）升2.9%，收報46.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.27%，收報101.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；舜宇（2382）跌8.05%，收報170.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.72%，收報600元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.62元，升2.51%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報170.2元，跌8.05%。
北水南下合計淨流出3.4億元，較上日減少9.51%，連續第2日流出，累計流出7.15億元。南水北上合計淨流入3.8億元人民幣，較上日增加106.43%，連續第2日流入，累計流入5.65億元。
一周表現
恒指本周累跌0.4%或114點；本周表現最佳的是中石油（0857），累升8.83%，其次為中石化（0386）及中信（0267），分別升7.49%及7.45%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌14.3%，其次為舜宇（2382）及藥明生物（2269），分別跌10.14%及7.03%。
國指本周累跌1.17%或126點；本周表現最佳的是中石化（0386），累升7.49%，其次為中信股份（0267）及招商銀行（3968），分別升7.46%及5.83%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌14.3%，其次為舜宇（2382）及百度（9888），分別跌10.14%及9.86%。
科指本周累跌4.31%或358點，跌幅是2021年3月26日後最大，當時收市跌幅為4.93%；本周表現最佳的是祖龍娛樂（9990），累升8.38%，其次為小米（1810）及聯想（0992），分別升2.64%及跌0.56%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌15.93%，其次為萬國數據（9698）及明源雲（0909），分別跌15.9%及13.71%。
午後消息股表現
彭博社：中證監擬收緊海外上市監管 信息需先送檢。港交所（0388）收報454.4元，跌2.7%；騰訊（0700）收報600元，跌1.72%；阿里巴巴（9988）收報219.8元，跌0.81%。
佳民集團（8519）：未來1年再開4間精品咖啡店Between。收報0.145元升2.1%。
今早及隔晚消息股表現
內地4月出口大增 順差亦勝預期。出口股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見32.7元，收報30.25元，跌0.49%；中國外運（0598）創52周高，見3.76元，收報3.64元，跌0.82%。
羚邦（2230）公布，在亞洲向Gucci授權推Bananya產品。收報0.206元，升8.42%，曾創52周新高見0.23元。
恒生（0011）公布，行政總裁鄭慧敏休假接受治療。創52周高，見163元，收報162.3元，升1.25%。
中國有色礦業（1258）先舊後新配售2.5億股，配售價每股3.96元，較上日折讓約12.3%，集資淨額9.8億元。新股佔經發行股本6.6%。收報4.41元，跌2.4%。
雷士國際（2222）主要股東擬悉售股份。收報0.193元，升0.52%。
太古地產（1972）公布太古廣場首季零售額按年升逾三成。收報22.8元，升0.88%。
東風汽車（0489）上月汽車銷量升一成。收報7.05元，升0.86%。
稻草熊（2125）股權高度集中 小股東僅持股1.8%。收報12元，跌8.4%。
佐丹奴（0709）盈喜料上半年扭虧為盈。收報1.82元，升13%，以52周高位收市。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見72.95元，收報68.5元，跌1.72%；特步（1368）創52周高，見7.55元，收報7.33元，跌2.01%。
醫療醫藥股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見11.22元，收報10.5元，升3.96%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.63元，收報1.54元，升0.65%。
地產、消費股破頂，包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見27.7元，收報26.9元，跌0.37%；創科實業（0669）創上市新高，見153.4元，收報149.3元，升1.63%；太古（0019）創52周高，見64.6元，收報63.8元，升0.08%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.45元，收報4.41元，升2.8%。
其他破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見139.8元，收報138.5元，升1.99%；威雅利（0854）創52周高，見3.41元，收報3.41元，升0.29%；中國財險（2328）創52周高，見7.96元，收報7.75元，跌2.15%。
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