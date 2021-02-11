李澤楷稱，目前ViuTV的節目內容以年輕人為切入點，未來會跟系內其他媒體如NowTV及Viu OTT等有更多協同效應，亦會視乎成本而製作更多節目予不同年齡層的觀眾。

問及集團的未來發展，李澤楷指公司最大資產是香港電訊（6823）的股份，認為其業績表現平穩，現金流未受疫情影響甚至有輕微增長；雖然ViuTV、Viu OTT等業務比較進取，但在股票價值上等同贈送，形容未來派息前景審慎樂觀。

李澤楷指不強迫同事打針

被問及會否考慮注射疫苗，李澤楷透露自己「已打兩針」，強調公司容許員工在辦公時間接種疫苗，如接種後有任何不適也會彈性處理。不過接種疫苗是個人決定，公司不會強迫同事，只會盡力推廣。

電盈股價會後微跌0.86%，報4.6元；香港電訊收跌0.18%，報11.4元。

記者：蔡穎霖