佳民集團：未來1年再開4間精品咖啡店Between
文章日期：2021年5月7日 15:12
經營都爹利會館、Louise等米芝蓮餐廳的佳民集團（8519）去年11月進軍輕食市場，開設精品咖啡店Between，首兩個月已錄得219萬元收入。集團高級顧問羅揚傑指出，現時已有兩間分店，以及一間Pop-up店，預計未來一年會在港再開4間分店，亦有意以Between發展大灣區。
他指出，以往較少在商場內開設餐廳，因租金較為昂貴，現時會較易傾租，不同地產商亦有接觸。大灣區發展方面，他透露，集團已與內地投資者或私募基金接觸，料以合營方式經營。此外，集團同時針對高端市場發展，料再開設一間米芝蓮「星級」餐廳，亦計劃發展甜品店，希望吸引更多大眾消費者。
現時「疫苗氣泡」將食肆分為「ABCD」類，集團執行董事溫雪儀表示，集團有一間餐廳屬於C類，其他均屬於B類，不會強迫員工接種疫苗。
她指出，早在疫情前已想推出線上平台，去年因應疫情加快步伐，2、3月推出點餐平台「Jia everywhere」，包括旗下所有品牌並送餐至港九新界，反應不俗。雖然放寬限聚令後，平台生意轉移至堂食，但認為消費者已步入「新常態」，消費模式出現永久改變，未來將繼續改善平台。
其他報道
政府據報將宣布縮短已完成疫苗接種旅客的檢疫時間 三大航空股向上