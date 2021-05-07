他指出，以往較少在商場內開設餐廳，因租金較為昂貴，現時會較易傾租，不同地產商亦有接觸。大灣區發展方面，他透露，集團已與內地投資者或私募基金接觸，料以合營方式經營。此外，集團同時針對高端市場發展，料再開設一間米芝蓮「星級」餐廳，亦計劃發展甜品店，希望吸引更多大眾消費者。

現時「疫苗氣泡」將食肆分為「ABCD」類，集團執行董事溫雪儀表示，集團有一間餐廳屬於C類，其他均屬於B類，不會強迫員工接種疫苗。

她指出，早在疫情前已想推出線上平台，去年因應疫情加快步伐，2、3月推出點餐平台「Jia everywhere」，包括旗下所有品牌並送餐至港九新界，反應不俗。雖然放寬限聚令後，平台生意轉移至堂食，但認為消費者已步入「新常態」，消費模式出現永久改變，未來將繼續改善平台。

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