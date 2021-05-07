【有片：選股王】市況反覆欠機會 選公用股增強組合抗力
文章日期：2021年5月7日 12:13
恒指升149點，收報28787點，成交金額748億元。道指創新高，納指亦反彈，港股今早繼續回升，動力來自友邦（1299）、內銀、港交所（0388）、創科（0669）等舊濟股。恒科指繼續表現不振，今早跌0.8%，貼近重要支持位8000點。
表現突出的板塊是體育用品股、啤酒股、紙業股、內銀股等。昨日大跌的濠賭股回穩，但餐飲股繼續受壓。中國4月份出口增長22.2%，遠勝預期的12.5%，刺激航運股向好，中遠海控（1919）漲8.5%，海豐（1308）升4.1%。資源股仍然強勢，銅鋁油股齊升，而金價突破1800美元，金礦股亦炒落後，招金（1818）及山東黃金（1787）分別升7%及10.5%。
少人提及的強勢板塊是公用股。無論是長和系的長建（1038）、電能實業（0006），還是中電（0002）、煤氣（0003），近期走勢都非常之強。一方面，市況反覆欠缺機會，公用股是增強組合抗力的理想工具。另一方面，現在資金全面沽增長買價值，公用股估值既吸引又提供穩定股息，也是獲資金重估的對象。除長建外，上述股份今早全都創52周新高，趁有勢不妨追入。
張兆聰