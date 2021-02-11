恒指半日升149點 內地數據公布後升幅窄 北水淨流入7億元
文章日期：2021年5月7日 12:18
恒指今早高開83點，高位升246點，高見28884點，一舉升穿10天線(28775.11點)、20天線(28803.16點)、50天線(28867.81點)，但在內地公布勝預期的進出口數據後，大市升幅收窄，半日高低波幅215點。
恒指半日升149點或0.52%，報28787點，成交金額748億元；國指升15點或0.15%，報10771點。恒生科技指數收報8038點，跌1.21%。
藍籌38隻升，14隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升3.4%，收報151.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.37%，收報101.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點；舜宇（2382）跌4.75%，收報176.3元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.9%，收報605元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.76元，升3.86%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報30.8元，跌8.06%。
北水南下合計淨流入7.49億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入37.46億元人民幣，較上日增加1932.45%，連續第2日流入，累計流入39.3億元。
羚邦（2230）公布，在亞洲向Gucci授權推Bananya產品。半日收報0.205元，升7.89%。
恒生（0011）公布，行政總裁鄭慧敏休假接受治療。創52周高，見163元，收報162.6元，升1.43%。
中國有色礦業（1258）先舊後新配售2.5億股，配售價每股3.96元，較上日折讓約12.3%，集資淨額9.8億元。新股佔經發行股本6.6%。半日收報4.18元，跌7.5%。
雷士國際（2222）主要股東擬悉售股份。半日收報0.189元，跌1.5%。
太古地產（1972）公布太古廣場首季零售額按年升逾三成。收報22.8元，升0.88%。
東風汽車（0489）上月汽車銷量升一成。收報7.08元，升1.29%。
稻草熊（2125）股權高度集中 小股東僅持股1.8%。收報12元，跌8.4%。
佐丹奴（0709）盈喜料上半年扭虧為盈。收報1.78元，升10.5%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見72.95元，收報70.25元，升0.79%；特步（1368）創52周高，見7.55元，收報7.39元，跌1.2%。
內地進出口勝預期，航運相關股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見32.7元，收報31.65元，升4.11%；中國外運（0598）創52周高，見3.75元，收報3.73元，升1.63%；中遠海控（1919）創52周高，見18.56元，收報18.56元，升8.54%。
其他破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見27.7元，收報27.1元，升0.37%；新奧能源（2688）創上市新高，見139.8元，收報137.9元，升1.55%；醫思醫療（2138）創上市新高，見11.14元，收報11.1元，升9.9%；創科實業（0669）創上市新高，見153.4元，收報151.9元，升3.4%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.63元，收報1.63元，升6.54%；太古（0019）創52周高，見64.5元，收報64.45元，升1.1%；中國財險（2328）創52周高，見7.96元，收報7.78元，跌1.77%。
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