服務業供給、需求連續12個月保持擴張，擴張速度較上月繼續加快，並雙雙達到年內高點，表明後疫情時代服務業景氣度持續快速恢復。其中，新訂單總量整體增速強勁，創去年11月後最高紀錄。

4月支撐銷售擴大的因素，除了因中國疫情防控成功，亦得益於出口業務恢復增長，來自海外的服務業新訂單整體有實質增長，結束連續兩月的下降趨勢。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需大幅轉暖，4月服務業新出口訂單指數大幅升至榮枯線之上。

隨著需求轉強，服務業企業逐步增加用工量以滿足市場需求，服務業就業指數在過去八九個月中的八個月保持擴張，顯示服務業市場從疫情中恢復的持續性。企業增加用工消化了部分在手訂單，4月服務業積壓工作量微降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情后製造業和服務業的恢復繼續提速，市場供求兩側同步擴張，外需保持向好，就業市場繼續改善，市場信心充足。相比之下，服務業的恢復較製造業更為強勢。通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未見改善跡象，通脹壓力不斷突顯。近來，中國高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將製約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。