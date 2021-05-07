恒指高開83點 挑戰10天及20天線
文章日期：2021年5月7日 09:25
恒指今早高開83點或0.3%，報28721點，恒指昨重上100天線(28630.33點)後，今早進一步挑戰10天線(28768.51點)及20天線(28799.86點)。成交金額38億元；國指今早高開39點或0.37%，報10796點。恒生科技指數開市報8158點，升0.27%。
藍籌36隻升，13隻下跌，6隻無升跌。創科實業（0669）升1.57%，報149.2元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升0.81%，報6.21元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；龍湖（0960）跌2.79%，報47元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
恒生科技指數成份股15隻升，9隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報10.48元，升1.16%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見72元，開市報72元，跌2.44%。
羚邦（2230）公布，在亞洲向Gucci授權推Bananya產品。開市報0.192元，升1.05%。
恒生（0011）公布，行政總裁鄭慧敏休假接受治療。開市報160元，跌0.19%。
中國有色礦業（1258）先舊後新配售2.5億股，配售價每股3.96元，較上日折讓約12.3%，集資淨額9.8億元。新股佔經發行股本6.6%。開市報4元，跌11.5%。
雷士國際（2222）主要股東擬悉售股份。開市報0.192元，無升跌。
太古地產（1972）公布太古廣場首季零售額按年升逾三成。開市報22.6元，無升跌。
東風汽車（0489）上月汽車銷量升一成。開市報7.05元，升0.86%。
稻草熊（2125）股權高度集中 小股東僅持股1.8%。開市報13元，跌0.76%。
佐丹奴（0709）盈喜料上半年扭虧為盈。開市報1.68元，跌4.34%。
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