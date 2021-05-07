恒指今早高開83點或0.3%，報28721點，恒指昨重上100天線(28630.33點)後，今早進一步挑戰10天線(28768.51點)及20天線(28799.86點)。成交金額38億元；國指今早高開39點或0.37%，報10796點。恒生科技指數開市報8158點，升0.27%。