港股ADR跌41點 美期、亞股個別發展
文章日期：2021年5月7日 08:55
美股向上，港股ADR跌41點或0.14%，報28596點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.28%，折合報608.77元；阿里巴巴（9988）跌0.78%，折合報219.88元；美團（3690）跌0.73%，折合報283.72元；匯控（0005）跌0.04%，折合報49.13元；建行（0939）跌0.68%，折合報6.12元。
道期跌0.05%，標期升0.06%，納期升0.26%。日股現跌0.26%，韓股現升0.14%，澳股現升0.24%。
今日焦點股份可留意：
羚邦（2230）公布，在亞洲向Gucci授權推Bananya產品。
恒生（0011）公布，行政總裁鄭慧敏休假接受治療。
中國有色礦業（1258）先舊後新配售2.5億股，配售價每股3.96元，較上日折讓約12.3%，集資淨額9.8億元。新股佔經發行股本6.6%。
雷士國際（2222）主要股東擬悉售股份。
太古地產（1972）公布太古廣場首季零售額按年升逾三成。
東風汽車（0489）上月汽車銷量升一成。
稻草熊（2125）股權高度集中 小股東僅持股1.8%。
佐丹奴（0709）盈喜料上半年扭虧為盈。
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