美國上周首次申領失業救濟人數降至疫情爆發以來新低，顯示經濟正在更廣泛地重啟，投資者憧憬周五公布的美國非農就業數據。美股向上，道指高見34561.29點，創歷史新高，收市價亦創收市價計新高，並連升4日，是今年3月10日後最長升浪，累升673.68點。