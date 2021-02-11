經濟數據利好 道指創新高 見近兩個月最長升浪 收市升318點
文章日期：2021年5月7日 08:15
美國上周首次申領失業救濟人數降至疫情爆發以來新低，顯示經濟正在更廣泛地重啟，投資者憧憬周五公布的美國非農就業數據。美股向上，道指高見34561.29點，創歷史新高，收市價亦創收市價計新高，並連升4日，是今年3月10日後最長升浪，累升673.68點。
道瓊斯工業平均指數收漲318點，升幅0.93%，報34548點。標普500指數收漲34點，升幅0.82%，報4201點。納斯達克綜合指數收漲50點，或0.38%，報13632點。
高盛升2.3%，報364.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻54點，而Caterpillar跌0.34%，報237.07元，拖低道指5點。
科技股方面，蘋果收市報129.74元，升1.28%，谷歌母公司Alphabet收市報2337.35元，升0.97%，亞馬遜收市報3306.37元，升1.09%，Facebook收市報320.02元，升1.58%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報441點。德國DAX指數收漲0.18%，報15196點；法國CAC 40指數漲0.28%，報6357點；英國富時100指數收漲0.53%，報7076點。