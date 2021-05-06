美上周49.8萬人申失業救濟 疫後新低
文章日期：2021年5月6日 20:47
美國就業市場持續改善，上周首次申領失業救濟人數回落至50萬以下，創去年3月美國疫情惡化以來的新低。截至5月1日當周，首次申請失業救濟人數為49.8萬人 ，預期為52.7萬人，較對上一周上修至59萬的首次申領人數顯著下滑。經濟師預計，周五公布的4月非農職位將增加100萬個，多數招聘將來自最受疫情打擊的休旅行業。
隨着美國已接受疫苗接種的人口增加，料經濟復蘇步伐將會加快。由於新冠疫苗的推出，美國生化藥廠莫德納（Moderna）首次錄得季度盈利。莫德納表示，該疫苗首季在美國及海外市場賣出1.02億劑，並為其帶來17.3億美元收入。全季莫德納總收入增至19.4億美元，較去年同期的800萬美元總收入增長超過240倍。莫德納上季每股盈利2.84美元，高於分析師預期，去年同期每股虧損35美仙。該公司預計，在次季將交付2億至2.5億劑疫苗。
截至3月底，莫德納員工由一年前約830人增至約1500人。由於疫苗開發及員工增加，上季其研發開支由一年前的1.15億美元，增長逾兩倍至4.01億美元。到目前為止，美國約接種了2.5億劑新冠疫苗，當中超過1.08億劑來自莫德納。
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