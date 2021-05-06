太古廣場首季零售額按年升逾三成
文章日期：2021年5月6日 18:28
太古地產（1972）公布首季營運數據，旗下太古廣場購物商場零售銷售額升31.1%；太古城中心升2.3%；東薈城名店倉升23.4%，扭轉去年同期的跌幅。內地方面，三里屯太古里、廣州太古匯、頤堤港、成都遠洋太古里及上海興業太古匯的首季零售銷售額升幅分別為1.13倍、1.7倍、3.3%、1.23倍及1.71倍，去年同期僅得頤堤港錄得升幅。
辦公室物業方面，太古廣場首季租金下跌7%%，太古廣場一、二座的最新租金為100至120元，太古廣場三座最新租金為90元，租用率按年升3個百分點至98%。太古坊首季租金持平，最新租金為40中位至50中位，租用率98%；港島東中心及太古坊一座首季租金升幅為9%，最新租金為50中位至70低位，租用率100%。
發展中投資物業及酒店方面，位於香港的太古坊二座料於2022年落成，正進行上蓋工程；皇后大道東46至56號料於2023年落成，亦正進行上蓋工程。而中國的上海前灘太古里正進行租戶裝修工程，購物商場料於今年下半年起陸續開業；頤堤港擴建（二期）項目正進行挖掘工程，料2025年底起落成。
太地今日收市報22.6元，跌0.9%。
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