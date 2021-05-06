辦公室物業方面，太古廣場首季租金下跌7%%，太古廣場一、二座的最新租金為100至120元，太古廣場三座最新租金為90元，租用率按年升3個百分點至98%。太古坊首季租金持平，最新租金為40中位至50中位，租用率98%；港島東中心及太古坊一座首季租金升幅為9%，最新租金為50中位至70低位，租用率100%。

發展中投資物業及酒店方面，位於香港的太古坊二座料於2022年落成，正進行上蓋工程；皇后大道東46至56號料於2023年落成，亦正進行上蓋工程。而中國的上海前灘太古里正進行租戶裝修工程，購物商場料於今年下半年起陸續開業；頤堤港擴建（二期）項目正進行挖掘工程，料2025年底起落成。

太地今日收市報22.6元，跌0.9%。

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