澳博發票據融資約15.41億 股價跌近3%
文章日期：2021年5月6日 18:14
澳門博彩（0880）公布落實發行12.5億港元及3億澳門元，相當於共15.41億港元的年息3.9厘五年期優先票據，扣除費用後，所得淨額分別為12.4億港元及2.98億澳門元，約90%用於財團信貸融資的再融資，餘額則用作一般企業用途。澳門元票據部份已獲MOX發出批准上市。澳博股價今日跌2.75%，收報9.2元，創3個月低位。
澳博該兩批票據將於2026年5月12日到期，橫跨賭牌到期日。澳博可於2024年5月12日起選擇以本金額100%供部份或全部贖回，亦可隨時及不時選擇透過進行一次或多次發售股份，並在完成發售股份結束後45日內，將所得現金淨額，按港元及澳門元票據103.9%的贖回價另加未付利息，贖回最多35%的票據。在2024年及2025年之後的贖回價分別為本金額的101.95%及100.975%。若其未能取得賭牌，澳博有權要求持有人出售票據。
另該等票據亦設下條款，亦向持有人提供契約條款，在澳博與其母公司澳門旅遊娛樂公司（澳娛）以外的另一人士合併、澳娛在澳博持股低於51%、澳博清盤或解散，甚至不再持有主要營運公司澳博股份的首日起，可要求澳博以本金額101%連應付股息贖回票據。
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