截至今年4月19日，四名主要股東中，公司創辦人劉小楓持有42.22%股權，愛奇藝持有14.15%股權，內地藝人劉詩詩（本名劉詩施）持有10.7%股權，雪湖資本持有6.73%股權。至於另外21名大量持股的股東則未有公開身份。

根據證監會記錄，稻草熊今年1月上市時，公司前25名股東已持有高達87.19%股權。公司發售價為每股5.88元，去年上市首掛飈84%，收報10.8元。隨後股價急速插水，見6元水平。但由今年2月至4月19日間，股份又累計回彈120%至13.2元。同時公司業績並無利好消息，早前公布，去年全年溢利按年跌64%。

翻查資料，稻草熊於內地以吳奇隆旗下公司而知名。多家內地媒體稱，吳奇隆與劉小楓關係緊密，公司是代吳奇隆成立；而上市前劉小楓持股58.4%，亦有指是代吳奇隆持股。但去年公司上市時，則回應本報稱吳奇隆無任何持股。

其他報道

財匯局與會計師公會簽署MOU 雙方合適情況下交換信息

長和旗下電訊業務控股首季毛利跌3%至13億歐元

佐丹奴盈喜料上半年扭虧為盈

神威藥業首季營業額增37%

北水重啟大市成交增60% 恒指收市升219點重上100天線

澳門立法會旗下委員會於5月中就博彩批給聽取議員意見

A股復市 走勢向下 創業板指數跌2.48%

ZA Bank推人壽保 保額最多1000萬元

任天堂料今財年將出售2550萬部Switch

螞蟻銀行透過AlipayHK 推首2萬活期存款利率最多2厘

第一太平主要營運聯營公司PLDT首季純利58.03億披索

中駿4月合同銷售額101.17億元人幣 年增66%

吳天海: 海港城零售表現跑贏大市 今年將削租金優惠

【選股王】中海物業小注一試

路透：美國財團擬逾50億收購《福布斯》母企

恒指半日升48點 北水半日淨流出

GME及Archegos事件後 美國證交會據報研淡倉披露等規定

發改委：暫停中澳戰略經濟對話活動 澳元微跌