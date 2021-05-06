劉詩詩有份稻草熊股權高度集中 小股東僅持股1.8%
文章日期：2021年5月6日 17:30
證監會今日公布，稻草熊（2125）現時僅有1.8%股份是由小股東持有。根據調查，公司四名主要股東持有公司73.8%股權，另外21名股東持有公司24.41%股權，合共涉及98.2%股份。證監會指出，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣時應審慎行事。
截至今年4月19日，四名主要股東中，公司創辦人劉小楓持有42.22%股權，愛奇藝持有14.15%股權，內地藝人劉詩詩（本名劉詩施）持有10.7%股權，雪湖資本持有6.73%股權。至於另外21名大量持股的股東則未有公開身份。
根據證監會記錄，稻草熊今年1月上市時，公司前25名股東已持有高達87.19%股權。公司發售價為每股5.88元，去年上市首掛飈84%，收報10.8元。隨後股價急速插水，見6元水平。但由今年2月至4月19日間，股份又累計回彈120%至13.2元。同時公司業績並無利好消息，早前公布，去年全年溢利按年跌64%。
翻查資料，稻草熊於內地以吳奇隆旗下公司而知名。多家內地媒體稱，吳奇隆與劉小楓關係緊密，公司是代吳奇隆成立；而上市前劉小楓持股58.4%，亦有指是代吳奇隆持股。但去年公司上市時，則回應本報稱吳奇隆無任何持股。
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