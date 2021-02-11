根據文件，雙方亦將會互相轉介個案。MOU列出轉介情況，例如，根據《專業會計師條例》，註冊公眾利益實體核數師（PIE Auditor）及非公眾利益實體核數師（non-PIE Auditor）行為不當、上市實體不合規的情況，公會將向財匯局轉介個案。而當財匯局發現，有註冊會計師行為涉及《條例》第34條（1）（紀律條文），但不涉其管理範圍時，個案會被轉介予公會。

公會會長鄭中正表示，相信本次簽署MOU可推動本地審計市場的持續發展。他表示，公會一直致力於提倡審計質素的重要性，未來公會與財匯局將並肩合作，確保公眾對本港資本市場信心維持於高水平。

財匯局主席黃天祐表示，新簽署的MOU將確保雙方更緊密地合作，實現新監管制度下所設定的目標。他表示，加強交流資訊及轉介將有助於協調工作，令監管制度行之有效，從而推動上市實體財務匯報及審計質素，保障業界、投資大眾及公眾利益。

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