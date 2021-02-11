北水重啟大市成交增60% 恒指收市升219點重上100天線
文章日期：2021年5月6日 16:23
港股表現反覆，恒指今早高開229點，最段曾升335點及跌最多33點，午後又重拾升勢，但未突破今早高位，全日高低波幅維持370點。北水重啟，雖然錄得淨流出，但全日成交較上日大增近60%，是4月20日後最多。
恒指收市升219點或0.77%，報28637點，重上100天線(28608.15點)，成交金額1610億元，較上日增加59.15%；國指升34點或0.32%，報10756點。恒生科技指數收報8136點，升0.36%。
藍籌34隻升，19隻下跌，2隻無升跌。百威（1876）升4.94%，收報25.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.21%，收報99.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點；海底撈（6862）跌7.4%，收報44.45元，是跌幅最大的藍籌。中生製藥（1177）跌5.83%，收報7.91元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報34.1元，升7.23%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低12.82元，收報13.04元，跌5.23%。
北水南下合計淨流出3.75億元，終止連續9日流入；南水北上合計淨流入1.84億元人民幣，終止1日流出。
午後消息股表現
第一太平（0142）主要營運聯營公司PLDT首季純利58.03億披索。收報2.64元，升1.9%。
中駿（1966）4月合同銷售額101.17億元人幣，年增66%。收報3.64元，升0.27%。
九龍倉置業（1997）主席吳天海稱，海港城零售表現跑贏大市，今年將削租金優惠。收報44.8元，跌1.43%。
今早及隔晚消息股表現
騰訊與美國外資審議會磋商 冀維持Riot、Epic持股 騰訊跌至1個月低。騰訊收報610.5元，無升跌。
路透社：世衛專家對國藥疫苗部分數據「非常低信心」 國藥（1099）曾跌逾15%，收報24元，跌6.8%。
美國支持世貿豁免疫苗知識產權保護。復星醫藥（2196）收報48.3元，跌14.13%；康希諾生物（6185）收報310.4元，跌15.01%。
傳入標購Reebok，李寧（2331）創上市新高，見71元，收報69.7元，升6.49%；安踏（2020）收報145元，升3.94%。
國泰（0293）擬透過子公司發行美元債券。國泰收報6.53元，跌2.1%。
宏利（0945）首季核心盈利按年增58.4% 派息0.28加元。收報170.3元，升1.4%，曾高見170.8元，是2018年1月24日171元後最高。
百威亞太（1876）首季轉虧為盈 賺2.36億美元。收報25.5元，升4.94%。
內房萊蒙（3688）引嘉里（0683）合作發展新界地 3.15億售地塊五成權益。萊蒙收報1.46元，升11.45%，嘉里收報26.2元，跌1.3%。
包浩斯（0483）發盈喜，料去年扭虧，賺最多1億元。收報0.6元，升11.11%。
信利國際（0732）上月營業額升6.4%。收報1.19元，跌2.46%。
電訊數碼（6033）發盈喜，料多賺至少55%。收報2.72元，升3.4%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，361度（1361）創52周高，見3.35元，收報3.17元，升2.92%；特步（1368）創52周高，見7.55元，收報7.48元，升14.02%。
藍籌股包括，創科實業（0669）創上市新高，見147.8元，收報146.9元，升3.16%；長建（1038）創52周高，見49.8元，收報49.2元，無升跌；恒生（0011）創52周高，見160.5元，收報160.3元，升1.91%；中信（0267）創52周高，見8.59元，收報8.55元，升1.54%。
其他破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創52周高，見27元，收報27元，升1.12%；威雅利（0854）創52周高，見3.4元，收報3.4元，升1.49%；中國財險（2328）創52周高，見7.94元，收報7.92元，升3.13%；中國外運（0598）創52周高，見3.75元，收報3.67元，跌0.81%。
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