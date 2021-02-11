港股表現反覆，恒指今早高開229點，最段曾升335點及跌最多33點，午後又重拾升勢，但未突破今早高位，全日高低波幅維持370點。北水重啟，雖然錄得淨流出，但全日成交較上日大增近60%，是4月20日後最多。