連升兩日的資源股有些回吐，江西銅（0358）跌3.3%，鋁股較強，宏橋（1378）和中鋁（2600）升1%。Adidas招標出售旗下品牌Reebok，市場料李寧（2331）和安踏（2020）會出手，兩股分別升5.8%及2.4%。濠賭、餐飲、醫藥、抗疫、醫美等板塊表現較差。

今早表現較佳的是物管股。除了龍頭碧桂園服務（6098）正嘗試向上突破外，中海物業（2669）走勢亦相當好。坦白說，中海物業的往績差勁，與同業相比完全掉隊，尤其是市場看重的增值服務表現疲弱，去年相關利潤跌了12%，整體毛利率也持續縮減。

但集團在業績會上提出極進取目標，在十四五期間在管面積年複合增長率不低於30%，而新增面積中，內生(即來自中海外（0688）)和第三方的比例要達到1:1，平均下來每年要增加至少6400萬平方米。而2020年也僅新增3000萬平方米，當中80%來自母公司，內生與第三方比例為3:1。

大行看法多審慎，普遍不相信中海物業能達標。在基本因素一般，市場又不相信集團管理層提出的目標，但股價反而高歌猛進，提出目標後由6元升至7元，之後就穩步上揚至今早的7.98元。有時候，這種不合邏輯的設局，反而會有驚喜回報，有閒錢不妨碰一碰運氣，小注一試。可候低於10天線買入，失守20天線止蝕。

張兆聰

明報首席評論員