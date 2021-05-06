吳天海: 海港城零售表現跑贏大市 今年將削租金優惠
文章日期：2021年5月6日 12:21
九龍倉置業（1997）主席吳天海今早出席股東周年大會後表示，集團旗下商場包括海港城的租户零售表現，比政府公布的零售數據表現為佳，亦見平穩。他相信，這與新冠肺炎疫情受到控制，同時過去大半年做很多客戶推廣活動，令車流、人流增加，帶動消費有關。但是香港最缺外來遊客消費，因此一日未通關，他們均受影響，希望情況盡快受控盡快通關，港人亦希望外遊。
至於母親節的消費市道方面，吳天海稱，他們沒有因應某天的市道做统計，但是估計疫情穩定下來，人流增加下，生意應不太差。他形容，目前本地消費恢復程度已七七八八，甚至乎八八九九。
去年度九倉置業向租户提供20億元租金優惠，及將營銷開支擴大3倍，以支援租客之後，吳天海指出，在支援租客方面的費用應用就用，原因是他們和租客是伙伴關係，不會純看開支多少，而是在大家互惠下令生意做好。但是相比去年度，他稱，今年提供的租金優惠及營銷開支不會如去年般大手筆，主要因為疫情比去年同期相差甚遠，全港零售物業租金已跟市場浮動而下調。對於近期有說有商場送贈券予接種疫苗者，他說，他們是用來推動消費及生意。
面對變種病毒肆虐，吳天海預期，政府推出電子消費券計劃會對零售市道有少許幫助，料只帶來有限增幅，現階段集團旗下酒店亦辛苦經營，因此始終有待通關帶來外來遊客支持。在通關時雖然難免有風險，以他所見，政府應變時表現緊張，希望最終可以控制疫情進一步爆發。
被記者問及有否接種疫苗，他笑言:「已打兩針」，至於再有傳媒追問接種那款疫苗時，他回應：「政府畀個隻」。
記者：陳偉燊
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