恒指半日升48點 北水半日淨流出
文章日期：2021年5月6日 12:11
美股向上，恒指今早跟隨高開229點，最多曾升335點，不過內地股市復市後愈跌愈有，拖低恒指，低位跌33點，半日高低波幅370點。南北水重啟，北水半日淨流出。
恒指半日升48點或0.17%，報28466點，100天線(28606.45點)得而復失，半日成交金額929億元；國指跌19點或0.18%，報10702點。恒生科技指數收報8093點，跌0.17%。
藍籌31隻升，22隻下跌，2隻無升跌。百威（1876）升5.35%，收報25.6元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.44%，收報98.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；海底撈（6862）跌7.5%，收報44.4元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.74%，收報282元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
創科實業（0669）創上市新高，見147.8元，收報144.8元，升1.69%；長建（1038）創52周高，見49.8元，收報48.85元，跌0.71%；恒生（0011）創52周高，見159.7元，收報158.8元，升0.95%；中信（0267）創52周高，見8.57元，收報8.47元，升0.59%。
恒生科技指數成份股9隻升，18隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報33.6元，升5.66%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低12.82元，收報12.98元，跌5.67%。
北水南下合計淨流出6.36億元，終止連續9日流入，南水北上合計淨流入19.66億元人民幣，終止連續1日流出。
騰訊（0700）與美國外資審議會磋商 冀維持Riot、Epic持股。騰訊跌至1個月低，收報605.5元，跌0.82%。
路透社：世衛專家對國藥疫苗部分數據「非常低信心」 國藥（1099）曾跌15%，半日收報23.15元，跌10.1%。
美國支持世貿豁免疫苗知識產權保護。復星醫藥（2196）收報46.1元，跌18.04%；康希諾生物（6185）收報289元，跌20.87%。
傳入標購Reebok，李寧（2331）創上市新高，見70元，收報69.25元，升5.81%；安踏（2020）收報142.9元，升2.44%。
國泰（0293）擬透過子公司發行美元債券。國泰收報6.49元，跌2.7%。
宏利（0945）首季核心盈利按年增58.4% 派息0.28加元。半日收報169.5元，升0.9%，曾高見170.8元，是2018年1月24日171元後最高。
百威亞太（1876）首季轉虧為盈 賺2.36億美元。收報25.6元，升5.35%。
內房萊蒙（3688）引嘉里（0683）合作發展新界地 3.15億售地塊五成權益。萊蒙半日收報1.42元，升8.3%，嘉里則跌1.1%，報26.25元。
包浩斯（0483）發盈喜，料去年扭虧，賺最多1億元。半日收報0.6元，升11.11%，高見0.68元，是2020年12月3日0.79元後最高。半日曾升最多25.93%，是2020年9月21日後最大升幅，當日升幅為28.85%。
信利國際（0732）上月營業額升6.4%。收報1.19元，跌2.46%。
電訊數碼（6033）發盈喜，料多賺至少55%。半日收報2.69元，升2.28%。
破頂股表現
破頂股包括，中國外運（0598）創52周高，見3.75元，收報3.67元，跌0.81%；中遠海運港口（1199）創52周高，見7.05元，收報6.99元，升2.04%。
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