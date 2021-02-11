報道指，CFIUS一直在研究Epic Games與Riot Games對用戶個人數據的處理是否因其中資背景而構成國家安全風險。

報道指，騰訊正與CFIUS討論降低風險的措施，以便其可以保留這些投資，措施細節暫未明確。

騰訊、Epic Games以及CFIUS來自美國財政部的代表均未予置評。 Riot Games一位發言人表示，該公司運作獨立於騰訊，而且已經實施了「行業領先的做法」以保護玩家數據。他對Riot Games與CFIUS的討論未予置評。

騰訊現報606元，跌0.73%，曾低見602.5元，是3月29日600.5元後最低。

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