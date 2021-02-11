騰訊與美國外資審議會磋商 冀維持Riot、Epic持股 騰訊跌至1個月低
文章日期：2021年5月6日 11:28
路透社引述消息指，騰訊（0700）由去年下半年起，一直與美國外資審議委員會(CFIUS)磋商，冀CFIUS允許其維持對美國遊戲開發商Riot Games以及Epic Games的持股。 CFIUS有權命令騰訊拆分美國的控股。
報道指，CFIUS一直在研究Epic Games與Riot Games對用戶個人數據的處理是否因其中資背景而構成國家安全風險。
報道指，騰訊正與CFIUS討論降低風險的措施，以便其可以保留這些投資，措施細節暫未明確。
騰訊、Epic Games以及CFIUS來自美國財政部的代表均未予置評。 Riot Games一位發言人表示，該公司運作獨立於騰訊，而且已經實施了「行業領先的做法」以保護玩家數據。他對Riot Games與CFIUS的討論未予置評。
騰訊現報606元，跌0.73%，曾低見602.5元，是3月29日600.5元後最低。
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