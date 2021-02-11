港元現報7.7694元無升跌，曾貶值最多5點子，報7.7699元，亦曾升值最多15點子，報7.7679元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.04點子至0.03786%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.04679%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05518%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.13點子至0.17321%；6個月期HIBOR跌0.09點子至0.30375%；12個月期HIBOR跌0.04點子至0.43643%。

美元指數現報91.338升值0.03點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.10838%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0298%，連續4日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。

對上一次連續4日收窄，是2021年4月14日，當日利差報-0.0082%。

其他報道

路透社：世衛專家對國藥疫苗部分數據「非常低信心」 國藥曾跌15%

傳入標購Reebok 李寧創上市新高 安踏升2%

彭博社：國泰擬透過子公司發行美元債券

美國支持世貿豁免疫苗知識產權保護 復藥挫18%、康希諾生物跌20%

A股復市向下 深成、創指跌幅較大 人行淨回籠400億元

恒指高開229點 百威升7% 長建、恒生破頂

港股ADR升81點 南北水重啟 美期、亞股向上

宏利首季核心盈利按年增58.4% 派息0.28加元

百威亞太首季轉虧為盈 賺2.36億美元

貝索斯出售25億美元亞馬遜股份 將進一步減持

聯儲局淡化經濟過熱擔憂 道指升97點