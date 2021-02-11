1個月HIBOR連跌5日 再創逾11年新低
文章日期：2021年5月6日 11:18
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌0.07點子至0.07857%，是2010年3月22日後最低，當日報0.07857%。
港元現報7.7694元無升跌，曾貶值最多5點子，報7.7699元，亦曾升值最多15點子，報7.7679元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.04點子至0.03786%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.04679%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05518%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.13點子至0.17321%；6個月期HIBOR跌0.09點子至0.30375%；12個月期HIBOR跌0.04點子至0.43643%。
美元指數現報91.338升值0.03點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.10838%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0298%，連續4日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。
對上一次連續4日收窄，是2021年4月14日，當日利差報-0.0082%。
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