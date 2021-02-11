恒指高開229點 百威升7% 長建、恒生破頂
文章日期：2021年5月6日 09:25
恒指今早高開229點或0.81%，報28647點，重上100天線(28608.26點)，成交金額33億元；國指今早高開80點或0.75%，報10802點。恒生科技指數開市報8164點，升0.7%。
藍籌49隻升，3隻下跌，3隻無升跌。百威（1876）升7%，報26元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.24%，報49元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；美團（3690）跌0.56%，報285.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
長建（1038）創52周高，見49.4元，開市報49.4元，升0.41%；恒生（0011）創52周高，見158元，開市報158元，升0.45%。
恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）開市報15.88元，升13.11%；跌幅最大的是百度（9888）創上市新低，見189.5元，開市報189.5元，跌2.47%。
宏利（0945）首季核心盈利按年增58.4% 派息0.28加元。開市報169.8元，升1.1%。
百威亞太（1876）首季轉虧為盈 賺2.36億美元。開市報26元，升7%。
內房萊蒙（3688）引嘉里（0683）合作發展新界地 3.15億售地塊五成權益。萊蒙開市報1.37元，升4.5%。嘉里開市報26.55元，無升跌。
包浩斯（0483）發盈喜，料去年扭虧，賺最多1億元。開市報0.62元，升14%。
信利國際（0732）上月營業額升6.4%。開市報1.22元，無升跌。
電訊數碼（6033）發盈喜，料多賺至少55%。開市報2.63元，無升跌。
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