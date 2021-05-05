據該公司指，上述3名董事並未被正式落案起訴，公司正就該調查尋求法律意見。因應3名董事自願暫停職務，公司委任李沛新及劉麗菁的兒子、李嘉豪兄長李嘉俊為董事會臨時主席，即日生效。李嘉俊原本為恒益非執行董事。

公司又稱，鑒於該調查，董事會已成立由3名獨立非執行董事歐陽偉基、謝嘉政及張俊文組成的特別調查委員會，以調查3名被補董事被指控的不當行為、公司現金及財務狀況等。

證監會與警方4月22日公布，就「微信女」騙局拘捕4名涉案人士，當中3人為一家上市公司高層，據了解該公司為去年曾傳涉及「微信女」騙局的細價股恒益。恒益當日早上停牌，晚上發公告稱，集團辦公室遭警方搜查，但未有提及董事會是否有人被捕。

恒益將繼續停牌。

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