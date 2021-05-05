該行指出，隨著廣泛注射疫苗及只有零星地爆發新冠肺炎疫情的情況下，商場及食肆人流已見增加，住宅銷售回暖，市民已經返回工作場所。不過該行預計，復蘇之路仍漫長，寫字樓受到居家工作影響下，料是最後一環才會復蘇。零售物業的營運環境亦具挑戰性，就算銷售已告穩定，但是更壞的減租情況會出現。一日未恢復通關，將會繼續阻止零售重回高峰。整體而言，香港的地產商因為財務狀況強勁，加上賣樓活動保持活躍，因此信貸情況保持穩定。持有非核心區寫字樓的地產商會面對較大的租金壓力。

標普相信，業主在未來一、兩年處理寫字樓續租時，或會提供更多優惠條款，無論出租情況及租金均面對長期向下壓力。中區的寫字樓空置率已較2018年低位上升四倍，並自2020年起處於高位，這與市場內有270萬平方呎寫字樓樓面淨釋放有關。同時國際金融機構正放棄部分樓面，以削減成本，空置的樓面則由中資金融機構吸納。標普預期，對成本意識較強的企業而言，在未來12個月會繼續注重去核心化，將營運地點遷往非核心區。核心的中區寫字樓則會在租金跌至吸引的水平，重新吸引租客，這個再核心化的過程料需時兩至三年。

標普預料，中環IFC、置地及長實（1113）位於中區的寫字樓空置率將於2022年到頂。至於新鴻基地產（0016）及太古地產（1972）位於西九龍及鰂魚涌的項目面對的衝擊料處於可控範圍，但是面對的租金壓力則會較長。這從中區及港島東的租金呎價差距由2019年2月的94元，縮窄至今年首季的62元，已反映有關情況。

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