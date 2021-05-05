牛奶公司及中電合作建太陽能發電系統
文章日期：2021年5月5日 16:54
牛奶公司及中電（0002）旗下中電源動公布，將在惠康新鮮食品中心天台合作建造太陽能發電系統，料於2022年第二季落成，根據其估計發電量，將成為中電可再生能源「上網電價」計劃中，零售業界別最大的太陽能發電系統。
該太陽能系統由約2,000塊太陽能板組成，將會安裝在惠康新鮮食品中心佔地14,000平方米的天台，每年產生逾100萬度可再生能源，相等於近250個香港家庭的一年用電量。系統產生的可再生能源亦相等於1.6萬棵樹一年減除的二氧化碳量，即約370公噸碳排放量。
牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志表示，中電源動為牛奶公司提供一站式解決方案，從系統設計以至建造、營運及保養，太陽能系統建成後，將連接至中電電網，參與「上網電價」計劃，為牛奶公司帶來「上網電價」收入。
中電源動總裁紀安立指出，今次合作利用太陽能產生潔淨能源，達致環保節能。方案中的金屬板隔層有助維持新鮮食品中心室內溫度，太陽能系統亦會產生可再生能源予電力系統。
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