IHS Markit 經濟部總監Andrew Harker表示，「香港的營商環境經歷多年挑戰後，企業終於在隧道的盡頭看見曙光。最新 PMI數據顯示，業務活動量三年多以來首現增長，而新接訂單量亦復歸穩定。光明的前景反映新冠大流行的處境已經好轉，即使經驗告訴我們，情勢還可能迅速逆轉，但在疫情依然受控，並有更多人接種疫苗的憧憬下，企業對前景抱持7年多以來的最大信心。IHS Markit 預測，2021年本地生產總值(GDP)將有4.4%增長」。

報告指，隨着產出量新增訂單量擺脫持續三年的跌勢，香港特區私營經濟以積極的步調開展第二季度。經營信心度攀至7年多以來最高，就業人數亦連續第三個月上升。至於原材料價格上漲，則意味採購成本的升幅擴大，惟企業卻反其道而行，繼續調低銷售價格。

確診個案減少、防疫限制逐漸放寬，皆有利經營環境於第二季初好轉。由於業務活動量擴張，為期三年的下跌周期終告一段落。

整體新訂單量過去曾經萎縮，但至4月份已經回穩。疫情雖有跡象改善，但仍對不少企業產生負面影響，並壓縮了產出與新訂單量的增長幅度。企業月內新接的出口訂單量，以及從中國內地取得的新業務量，仍繼續因大流行而減少。

與此同時，接種疫苗的人數不斷增多，加上限制措施進一步鬆綁，因此企業憧憬大流行對營商的效應將可受控，且對未來12個月的業務前景抱有信心，樂觀度為2014年2月以來最高。

香港企業於4月份已連續3個月增聘員工，其職位創造率依然溫和，並略低於3月份水平。員工人數雖有進賬，但並不足以應付工作量而造成更多積壓，為38個月以來首見。

企業上月曾積極採購投入品，但至4月份由於儲備充足，因此減少購入；其庫存儲備量亦見縮減。

供應商4月份的供貨表現較為理想，並扭轉了為期 15 個月的倒退周期，而履行時間的加快幅度更是2012年12月以來最佳。採購成本大幅上揚，升幅達34個月以來最急。受訪業者表示，原材料價格飆升是背後的因素。此外，員工成本亦見上漲，但幅度不大，升幅遠低於採購價格。

雖然整體投入成本以3年半的最高速度攀升，但企業於4月份卻反而調低產出的銷售價格。受訪業者指出，為吸納客戶、加強競爭優勢而提供折扣，惟有關的調整幅度只屬輕微。

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