內地明日復市，南北水齊停的日子終結，大市全日成交金額1011億元，較上日增加11.45%，是近4個交易日最多；國指跌43點或0.41%，報10721點。恒生科技指數收報8107點，跌2.13%。

藍籌28隻升，24隻下跌，3隻無升跌。恒生（0011）升3.42%，收報157.3元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升1.66%，收報6.13元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；海底撈（6862）跌6.07%，收報48元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.85%，收報610.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。

恒生科技指數成份股3隻升，28隻下跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報14.04元，升3.08%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報47元，跌7.48%。

午後消息股表現

提高主板上市前盈利要求遭反對 港交所（0388）擬讓步。港交所收報468.8元，跌0.34%。

澳博（0880）發港元及澳門元計價債濠江上市 為上葡京再融資。澳博收報9.46元，跌3.47%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報24.3元，無升跌；宏利（0945）收報167.9元，無升跌。

回聲報：匯控（0005）或向私募基金支付至少10億歐元 出售其法國業務。匯控收報48.4元，升0.52%。

印度未將華為中興（0763）列入參與5G實驗的網絡設備供應商名單。中興收報19.3元，升0.52%。

卓悅（0653）與華為訂諒解備忘錄 股價曾升1.1倍。卓悅超過兩年高，見0.385元，收報0.29元，升58.47%。

新加坡：評估是否需要調整與香港的「航空旅遊氣泡」計劃，國泰（0293）收報6.67元，跌1.77%。

美國商務冀台積電等 優先考慮製造更多車用晶片。晶片股普遍向下，中芯國際（0981）收報25.2元，跌0.2%；華虹半導體（1347）收報47元，跌7.48%；ASM PACIFIC（0522）收報110.3元，跌4.34%；SOLOMON SYSTECH（2878）收報0.8元，跌4.76%。

天工國際（0826）折讓13%配股 籌8億元。收報4.2元，跌13.9%。

碧桂園（2007）4月合約銷售額按年升7% 奧園（3883）增27%。碧桂園收報9.45元，升1.72%；奧園收報8.24元，升2.49%。

L’Occitane（0973）全年銷售額跌1.7%。L'OCCITANEL'OCCITANE（0973）創52周高，見26.95元，收報26.7元，升14.84%。

中國恒大（3333）首四個月合約銷售額按年增4.1%。恒大收報13.36元，升0.75%。

破頂股表現

破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見138.7元，收報137.3元，升1.03%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.4元，收報24.05元，跌1.03%；中國黃金國際（2099）創52周高，見25.95元，收報24.5元，跌0.61%；中國外運（0598）創52周高，見3.75元，收報3.7元，跌0.27%；中遠海控（1919）創52周高，見17.26元，收報17.2元，升4.88%。

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