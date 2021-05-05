該行指出，社會轉向低碳經濟過渡同時，他們關注到董事會發揮的質素及行政領導性。其認為，因應氣候議題對企業董事投反對票，反映他們會將更多未能夠在處置好氣候問題的董事問責，並預期第二季起股東會投票高峰期，他們會就氣候問題方面，對要問責的董事投下更多反對票。

貝萊德亞太區投資督導團隊主管Amar Gill接受本報電話訪問時指，在他們與841家所投資的企業進行的992次互動中，有255次與亞太區企業相關。當中其與117家企業互動超過一次。他說：「當中以與環境主題相關的互動增幅最大，達到52%，當中例如討論到如何處理碳排放，同時會留意，企業在進行披露時，是否跟從「氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）」的框架行事，並會進行不同市場之間的比較」。另他們亦會繼續在社會責任及企業管治，保持關注及跟進。尤其在新冠肺炎疫情影響下，他們稱，會注意企業履行社會責任時與社區如何保持聯繫。

在亞太區方面，Amar Gill指出，料更多企業在第二季開始，按例刋發年報及可持續性報告作出更多披露，相信會較前改進及跟貼國際標準，另估計會陸續見到，企業因應TCFD的要求去就全球暖化問題，將氣溫控制在兩度以下的影響，作出評估。在推動管控氣候風險方面，他不諱言，企業的董事會責無旁貸，貝萊德在今年首季，他們參與投票方面，共對648個董事重選動議投下反對票，當中亞太區佔284個。若他們發現礦業、公用事業、油氣事業未能夠做好排放及按TCFD框架相關披露，他們會毫不猶疑對相關董事投下反對票。

另他們亦對董事的適任性及質素表達關注，當中會關注到是否有人長期任職失去獨立性，或一人出任多個企業董事的情況跟進，他指出，貝萊德更從提名委員會的層面著手，會比過往更全面及更有系統性去跟進，認真看待提名委員會的責任及工作。不過，他認為，香港監管當局較早前對獨立非執行董事委任方面已做好規範，因此他感覺上香港在處理獨董的獨立性問題已有進展。但是他們在全球推動委任首席獨董方面，則進度緩慢。他們會繼續與港交所及基金公會，參與在這方面的討論。

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