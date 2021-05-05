許正宇指，外匯基金主要用於直接或間接影響港元匯價，其次是維持香港貨幣金融體系的穩定。環球經濟及金融市場瞬息萬變，而香港作為一個細小而開放的金融體系，有需要時刻作好準備，應付各種潛在的金融風險。因此，外匯基金必須具有相當可觀的規模及高流動性才能保持貨幣和金融穩定，維持市場和公眾對外匯基金以至金融體系的信心，並有效制止對金融市場的衝擊，維持金融體系的安全。

許正宇表示，雖然《外匯基金條例》訂明在符合特定情況下，財政司司長可從外匯基金轉撥款項，但如果隨便動用外匯基金作政府開支，會嚴重削弱外匯基金履行捍衛香港貨幣和金融穩定這項主要職能的能力，亦令市場誤以為政府不再嚴守財政紀律，因而動搖對聯繫匯率制度的信心，因此認為不宜改變現行運作機制，以免牽一髮而動全身，影響香港貨幣及金融穩定。

許正宇亦認為，政府不宜動用外匯基金的累計盈餘去推行紓解民困、促進就業等刺激經濟措施，因外匯基金與政府之間的支付安排不宜輕率更改，以確保外匯基金的投資能維持謹慎的風險管理。

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