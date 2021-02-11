恒指反覆向上 半日升2點 100天線得而復失
文章日期：2021年5月5日 12:15
耶倫雖然澄清加息言論，不過恒指今早仍要先跌後升，低開129點後，曾跌231點，其後反彈最多120點，高見28677點，升穿100天線(28586.24點)，半日高低波幅351點。
恒指半日升2點或0.01%，報28559點，100天線得而復失，成交金額547億元；國指升18點或0.17%，報10784點。恒生科技指數收報8158點，跌1.51%。
藍籌34隻升，19隻下跌，2隻無升跌。恒生（0011）升3.29%，收報157.1元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升2.16%，收報6.16元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點；海底撈（6862）跌4.01%，收報49.05元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.37%，收報613.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報14元，升2.79%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報47.55元，跌6.4%。
多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報24.55元，升1.03%；宏利（0945）半日收報元，無升跌%。
回聲報：匯控（0005）或向私募基金支付至少10億歐元 出售其法國業務。匯控收報48.4元，升0.52%。
印度未將華為中興（0763）列入參與5G實驗的網絡設備供應商名單。中興收報19.3元，升0.52%。
卓悅（0653）與華為訂諒解備忘錄 股價曾升1.1倍。卓悅超過兩年高，見0.385元，收報0.325元，升77.6%。
新加坡：評估是否需要調整與香港的「航空旅遊氣泡」計劃，國泰（0293）收報6.73元，跌0.88%。
美國商務冀台積電等 優先考慮製造更多車用晶片。晶片股普遍向下，中芯國際（0981）收報25.05元，跌0.79%；華虹半導體（1347）收報47.55元，跌6.4%；ASM PACIFIC（0522）收報112.1元，跌2.78%；SOLOMON SYSTECH（2878）收報0.82元，跌2.38%。
天工國際（0826）折讓13%配股 籌8億元。半日收報4.34元，跌11.06%。
碧桂園（2007）4月合約銷售額按年升7% 奧園（3883）增27%。碧桂園收報9.52元，升2.48%；奧園收報8.34元，升3.73%。
澳博（0880）首季虧損擴大至6.47億元 市佔率下跌 「上葡京」上半年開幕。澳博收報9.63元，跌1.73%。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報15.12元，跌2.2%；美高梅中國（2282）收報12.46元，跌1.58%；永利澳門（1128）收報14.66元，跌1.21%；銀河娛樂（0027）收報67.9元，跌1.74%；金沙中國（1928）收報36元，跌2.57%。
L’Occitane（0973）全年銷售額跌1.7%。L'OCCITANE創52周高，見26.8元，收報26.05元，升12.04%。
中國恒大（3333）首四個月合約銷售額按年增4.1%。恒大收報13.46元，升1.51%。
破頂股表現
新奧能源（2688）創上市新高，見138.7元，收報137.9元，升1.47%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.4元，收報24.25元，跌0.21%；中國黃金國際（2099）創52周高，見25.95元，收報24.45元，跌0.81%；中國外運（0598）創52周高，見3.75元，收報3.73元，升0.54%；中遠海控（1919）創52周高，見17.26元，收報17.1元，升4.27%。
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