港元現報7.7676元升值4點子，曾貶值最多9點子，報7.7689元，亦曾升值最多6點子，報7.7674元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.03點子至0.0375%；1星期HIBOR升0.21點子至0.04821%；2星期HIBOR升0.14點子至0.05589%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.17446%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.30464%；12個月期HIBOR升0.11點子至0.43679%。

美元指數現報91.2貶值0.088點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.10725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.028%，連續3日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。

對上一次連續3日收窄，是2021年4月13日，當日利差報-0.0007%。

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