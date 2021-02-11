美期升幅再擴大 恒指低開129點 騰訊跌1% 百度創港股上市新低
文章日期：2021年5月5日 09:23
美期升幅再擴大，道期升0.18%，標期升0.2%，納期升0.17%。，恒指今早低開129點或0.46%，報28427點，續低於100天線(28584.92點)，成交金額37億元；國指今早低開58點或0.55%，報10707點。恒生科技指數開市報8180點，跌1.25%。
藍籌22隻升，22隻下跌，11隻無升跌。龍湖（0960）升1.23%，報49.35元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）升1.11%，報118.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；藥明生物（2269）跌2.04%，報105.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.05%，報615.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。
恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報19.46元，升0.31%；跌幅最大的是百度（9888）創上市新低，見196元，開市報196元，跌2.68%。
多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）開市報24.35元，升0.21%；宏利（0945）開市報168.3元，無升跌。
天工國際（0826）折讓13%配股 籌8億元。開市報4.3元，跌11.8%。
碧桂園（2007）4月合約銷售額按年升7%，奧園（3883）增27%。碧桂園開市報9.29元，無升跌；奧園開市報8.04元，無升跌。
澳博（0880）首季虧損擴大至6.47億元 市佔率下跌 「上葡京」上半年開幕。開市報9.75元，跌0.51%。
L’Occitane（0973）全年銷售額跌1.7%。開市報24.2元，升4.09%。
中國恒大（3333）首四個月合約銷售額按年增4.1%。開市報13.26元，無升跌。
其他報道