美期升幅再擴大，道期升0.18%，標期升0.2%，納期升0.17%。，恒指今早低開129點或0.46%，報28427點，續低於100天線(28584.92點)，成交金額37億元；國指今早低開58點或0.55%，報10707點。恒生科技指數開市報8180點，跌1.25%。