耶倫加息言論拖累道指曾挫347點 澄清後道期現升0.04%
文章日期：2021年5月5日 08:14
美國財長耶倫表示，未來利率可能有必要適度升高以免經濟過熱，言論引發市場波動，道指曾跌347點、美國科技股重挫，美元觸及兩周高位。其後耶倫澄清，「並沒有對利率水平做出預測或建議」，重申通脹不會成為問題，可以依靠聯儲局來解決，美期目前個別發展，道期升0.04%，標期升0.03%，納期跌0.08%。
道瓊斯工業平均指數收漲19點，升幅0.06%，報34133點。標普500指數收跌28點，跌幅0.67%，報4164點。納斯達克綜合指數收跌261點，或1.89%，報13633點。
聯合健康升1.34%，報411.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而salesforce跌2.94%，報217.18元，拖低道指43點。
科技股方面，蘋果收市報127.85元，跌3.53%，谷歌母公司Alphabet收市報2306.83元，跌1.54%，亞馬遜收市報3311.87元，跌2.2%，Facebook收市報318.36元，跌1.3%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.43%，報433點。德國DAX指數收跌2.5%，報14856點；法國CAC 40指數跌0.9%，報6251點；英國富時100指數收跌0.67%，報6923點。
其他報道