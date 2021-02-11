美國財長耶倫表示，未來利率可能有必要適度升高以免經濟過熱，言論引發市場波動，道指曾跌347點、美國科技股重挫，美元觸及兩周高位。其後耶倫澄清，「並沒有對利率水平做出預測或建議」，重申通脹不會成為問題，可以依靠聯儲局來解決，美期目前個別發展，道期升0.04%，標期升0.03%，納期跌0.08%。