資料顯示，公司現時來自自創IP（知識產權）收入中，全數是來自「B.Duck」及其他「鴨仔」相關角色，包括衍生角色「Buffy」、「Dong Duck」等。去年角色授權業務貢獻收入約9800萬元，佔總收入48%。電商及其他業務貢獻收入1.35億元，佔總收入58%。公司現時於7個電商平台銷售衍生產品，並擬於2022年在上海開設旗艦店。

公司去年收入按年跌3.9%至2.33億元。其中電商及其他業務收益按年跌16%，線上及線下渠道收入同跌。公司指是由於消費者開支減少、採購策略更保守所致。公司去年純利率錄得23.4%。

根據初步招股資料，德盈今年4月剛與李家傑、兩名專業投資者Lee Yi Kei及Ho Kin Wan簽下投資對賭協議，分別投資3990萬元及2010萬元。但若德盈無法於投資期後一年內（即明年4月14日前）實現以預期最低估值上市，則兩方將有權購回股份，並再加6%單利的年度回報減稅後股息。

德盈其他前期投資者，包括王氏國際（0099），於2016年投資。此外，港產手游「神魔之塔」創辦人曾建中、曾建豪兄弟於2017年及今年3月分別作出投資。兩公司均是因為曾使用「B.Duck」商標而與德盈相識。

公司上市前，許夏林持股84.46%，王氏國際持股9.37%，曾氏兄弟共同持股2.17%，李家傑持股2.66%，專業投資者Lee Yi Kei及Ho Kin Wan共同持股1.34%。