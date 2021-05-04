標普表示，加密貨幣資產市場持續增長，投資者對尋求加密貨幣和區塊鏈資產的基準，以及指數解決方案的需求比以往更大。數碼資產指數有助投資者更易進入興起中的數碼資產市場，同時有助在這個相當投機市場，減低相關的風險。

標普道瓊全球創新與戰略主管Peter Roffman表示，傳統金融和數碼資產已不再是相互排斥的市場。加密貨幣現時變得更加主流，可信透和透明的指數有助投資者進入市場。

標普數碼資產指數以100點為基準，加密貨幣超大型市值指數量度比特幣和以太幣的表現，基準日為2017年2月28日，昨日報5895點，單日上升4.96%，1年上升6.76倍。比特幣以2014年1月1日為基準，昨日報7678點，上升0.88%，1年上升5.58倍，以太幣以2016年4月4日為基準，昨日報29405點，上升18.52%，1年上升14.77倍。