根據版權聯盟及其母公司、即由新力（Sony）、環球唱片及華納唱片三大唱片公司組成的香港音像聯盟，去年12月在官網上載的律師信顯示，版權聯盟自2010年7月1日推出一個版權授權計劃，讓提供卡拉OK娛樂服務的實體店及機構能夠使用及複製卡拉OK音樂錄像影片，供公眾娛樂。不過，Neway Music所屬的Neway卡拉OK集團於同年8月9日向版權審裁處提出異議，質疑授權計劃的條款合理性，並要求支付較低的版權授權費，爭議拖延差不多十年。

據版權審裁處在2019年12月23日和2020年11月10日的判決書，已表明Neway指控版權授權計劃條款不合理的指控不成立，反之認為收費結構及定價均屬合理，Neway Music 須支付共9035.06萬元的版權授權費。有關裁決更要求Neway支付版權聯盟就該爭議程序而引致或相關的80%訟費。

清盤聆訊將於今年7月開庭審理，由於據知Neway Music 並不涉及卡拉OK營運，一旦版權聯盟勝訴，未必即時影響Neway營業，但大量來自新力、環球唱片及華納唱片的歌曲或無法再在Neway出現；至於版權聯盟會否進一步追究，則暫待分曉。