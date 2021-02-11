做流行文化研究眼光要夠遠大，要夠國際化視野、夠現代化思維，眼見姜圖愈升愈有，所以首先要大膽從貨幣供應著手，趕緊研發並不日推出姜濤幣，簡稱KTC、或尊稱「姜幣」，以後全部marketing合約全部改用KTC交易，或者姑且可以與BTC掛鈎，（暫時不考慮peg人仔住，把機會留給其他歌手，綿綿），姜糖全部自動開戶入錢課金，以示「強烈持有」支持偶像。

講開SH(strong hold)，港樓bitcoin化、bitcoin港樓化，通脹重臨屬過份憂慮？全球疫情再次印證QE不死，又焫焫焫焫焫著跨資產升浪，長實留一手在財金世界show hand後，民間亦隨即引發姜式通脹的討論，泛娛樂化消費物價指數行先於經濟增長已經在所難免，等於是娛樂圈疫苗氣泡trial run，姜糖投放威力竟有如專業人士（識睇緊係睇2A而非4A)，但與韓式轉移走入奧斯卡相比還有一大段距離。

最頭痛莫過於一班marketing大員，「蒙著嘴說買你」，身價由六位數字升至七位數字絕不為過，雖說是數字遊戲，但姜濤如今身為最紅獎賞代言人，以其作為代表的娛樂圈科指像Mirror及Error的追價現象，再跨世代引發到九十年代四大天王再度活躍（Google search trend又真係齊晒四個），傳導開去是聲稱廣告市場小陽春，實情是企業筆直今年仍緊縮，拍段宣傳短片已佔全年三、四份一，而瘦雞餐、失業貸款卻無分ABCD區仍有供應。

話時話，古有軟硬廣播道Fans殺人事件，「黎張劉郭佢都鐘意，上勁歌金曲去EYT」。如今商台年初捧完姜濤（是否幫快餐廣告客戶造定個勢？），自己的DJ又照樣去大台開工出鏡，完美示範資本主義市場經濟自由選擇之可貴，但你話所謂顏色經濟圈幾咁精神分裂？不過相比斜對面計劃經濟的官台又不算一回事了。

至於現代經濟另一重要量度指標ESG， 姜濤除了減少地方污煙漳氣，帶來社會正能量，經理人管治及追隨者關係當然也過得去。但據筆者了解，有公司打算以CSR為名讓客戶近距離欣賞其綵排表演 ，結果反應卻乏人問津，可見對準目標客戶仍要些運氣同knowhow，未必全部與知名度成正比。

本欄早前在fb寫《無綫有線聯手！？冇有線電台！？$198？！打Netflix? 砌姜濤？》，引發共鳴，已講明花生友捉錯用神，因為正確來說，並非兩個電視台合作，而是TVB節目同有線寬頻固網合作。即是之前裝香港寬頻都係送（唔使你還！）myTVSUPER的，打和！

想深一層，當然是因為造星太順、姜濤太紅，大家先入為主，順理成章，以為將軍澳荃灣兩台結盟云云，但出奇地似乎是純商業決定。

觀乎兩個電視台的皇牌節目，大台再食老本販賣溫情尋完人無以為繼，繼續綜藝大胡鬧；有線小事大意義落入藍永系彭美拉手上，經你樽漂白後又經常向其他組埋手要故仔，幸好例如財經台有Mirror E以一敵四。正因如此，加上時間又永遠站在年青的偶像及觀眾一方，又何來兩間OTT聯手大鬥一個KT？

姜濤話要一齊衝出亞洲，星期日邊度最多菲律賓人？當然是中環而非馬尼拉！看來可能要搵鍾庭耀在外傭流動檢測站做民調，睇下有幾多姐姐會自認做姜糖，但當然，蘇碧灣斷估不會變銅鑼灣，Jollibee也不會賣姜B餐。

久利生

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