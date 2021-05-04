根據初步招股資料，3處物業分別位於香港、佛山及蕪湖，均配備有物流設施，並於位置上臨近交通樞紐。其中香港物業位於青衣，可出租面積為16萬平方米，出租率92%，截至今年3月底估值52.86億元；佛山物業可出租面積為8.4萬平方米，出租率100%，估值約5.5億元；蕪湖物業可出租面積為6.2萬平方米，出租率97.2%，估值約2.6億元。

惟初步招股資料指出，香港物業部分不符合批地書及建築物條例。其中，部分租戶將停車場改裝為倉儲設施，亦有租戶將辦公室未經授權改裝。但房託管理人認為，涉及事項並非重大不合規，不會對財政造成重大不利影響。

行政總裁兼執行董事翟迪強表示，料今年REIT分派總額達1.3億元，年化每基金單位分派回報率為5.3%至5.9%。他表示，母企順豐現時持有超過20處物業，但並非所有都適合併入房託，部分租金收入仍不穩定，未來會繼續檢視合適資產。

翟迪強表示，投資組合內3個物業租金過去錄得持續增長，受惠電商、網購趨勢，相信增長可持續。他表示，其中僅香港物業受小租戶影響，現時出租率相對較低，但有信心今年內進一步提升。至於物業不合規事宜方面，他表示，已與國內政府溝通，不會有業權影響。

記者：馬迪帆

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