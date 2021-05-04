調查：45%亞太區受訪者考慮使用虛擬貨幣 高於全球平均水平
文章日期：2021年5月4日 18:23
Mastercard今天（4日）公布「Mastercard新興支付指數」調查結果，有94%消費者表示將考慮使用最少一種新興的支付方式，例如QR Code、電子或手機錢包、分期付款計劃、虛擬貨幣等等。另有45%亞太區受訪者考慮於明年使用虛擬貨幣，遠超去年的12%，同時高於40%的全球平均水平。
是次調查於今年2月26日至3月10日期間，由The Harris Poll及Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics部門負責進行，網上形式訪問來自全球四個地區，共18個市場約1.6萬名消費者。
調查發現，消費者現時將虛擬貨幣視為商品或投資工具，從而進行買賣及交易，而他們亦對虛擬資產用於日常購物越來越感興趣。與X世代和嬰兒潮世代（26%）相比，千禧一代和Z世代（41%）更喜歡使用虛擬貨幣，其中71%的千禧一代表示他們比一年前持更開放的態度。
從地域上來看，泰國人（46%）和印度人（44%）比澳洲人（17%）更願意使用虛擬貨幣。不過，雖然消費者對虛擬貨幣感到興趣，尤其是價格浮動的數碼貨幣，如比特幣（Bitcoin），但現階段仍需要努力確保消費者擁有選擇權並得到合適保障，及其符合作為支付工具的監管合規要求。
Mastercard 亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra認為，亞太區的消費者對新技術和創新產品的開放態度已獲得全球認同，而調查結果亦證實，隨著越來越多數碼支付選項迅速成為世界的主流，這趨勢將會持續下去。
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