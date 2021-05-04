港3月零售升20.1%遜預期
文章日期：2021年5月4日 16:35
政府統計處公布，香港今年3月零售業總銷貨價值臨時估計為276億元，按年上升20.1%，連升兩個月，表現遜市場預期上升34%，網上銷售銷售價值為21億元，佔總值7.7%。扣除期間價格變動後，3月零售業總銷貨量按年升19.8%。
今年首季計，零售業總銷貨價值的臨時估計上升7.5%，其中零售業網上銷售價值的臨時估計上升62.6%，銷貨數量臨時估計上升7.2%。
上升類別方面，其他未分類消費品銷貨價值上升35.2%；電器及其他未分類耐用消費品上升44.8%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升81%；服裝上升77.4%；百貨公司貨品上升2.2%；汽車及汽車零件上升23.1%；傢具及固定裝置上升12.5%；藥物及化妝品上升18%；燃料上升18.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升64.1%；中藥上升27.7%；書報、文具及禮品上升19.2%；以及眼鏡店上升29.1%。
另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌16.1%；食品、酒類飲品及煙草下跌1.8%。
政府發言人表示，3月零售銷售錄得顯著按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低，首季合計零售業銷貨量按年上升7.2%，但仍遠較2019的銷貨量低32.5%。展望未來，雖然社交距離措施2月中逐漸放寬，本地消費情緒有所改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。
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