今年首季計，零售業總銷貨價值的臨時估計上升7.5%，其中零售業網上銷售價值的臨時估計上升62.6%，銷貨數量臨時估計上升7.2%。

上升類別方面，其他未分類消費品銷貨價值上升35.2%；電器及其他未分類耐用消費品上升44.8%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升81%；服裝上升77.4%；百貨公司貨品上升2.2%；汽車及汽車零件上升23.1%；傢具及固定裝置上升12.5%；藥物及化妝品上升18%；燃料上升18.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升64.1%；中藥上升27.7%；書報、文具及禮品上升19.2%；以及眼鏡店上升29.1%。

另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌16.1%；食品、酒類飲品及煙草下跌1.8%。

政府發言人表示，3月零售銷售錄得顯著按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低，首季合計零售業銷貨量按年上升7.2%，但仍遠較2019的銷貨量低32.5%。展望未來，雖然社交距離措施2月中逐漸放寬，本地消費情緒有所改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。

其他報道

恒大首四個月合約銷售額按年增4.1%

大行紛上調本港經濟預測

數碼通: 政府50萬的5G應用資助額合理

Neway遭香港卡拉歌曲版權聯盟入稟清盤

大市成交縮至近兩年低 全日升199點 仍受制於100天線

Mox今推信用卡服務 邀Anson Lo宣傳

【有片：投資王道】王弼 : 五月沽貨未必正確

Pandora將全面停售天然鑽石 改以人造鑽石取代

必瘦站：八月海港城開設旗艦服務中心

大市缺乏方向及動力 恒指半日升71點 藥股續破頂

中銀伙康業提供電子支付功能 旗下屋苑住戶可用信用卡繳付管理費

蓋茨夫婦宣布離婚 兩人身價料達1.1萬億港元

1個月HIBOR連跌3日 再創逾11年新低