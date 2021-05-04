華僑永亨銀行經濟師李若凡則發表報告稱，撇除低基數，香港首季強勁復蘇主因外部需求轉強，財政刺激延長及本地消費、固定投資改善。不過，如果以兩年均值來消除低基數影響，GDP、私人消費、固定投資及服務出口都低過2019年首季水平。換言之香港經濟復蘇既不均衡，也不全面。

李若凡表示，展望未來，香港經濟料續受惠外圍需求及強勁財政支持。首季GDP遠勝預期亦加強了該行預期失業率已見頂和將逐步回落的預測。在假設下半年出境限制進一步放寬下，全年本港經濟增長預測由4.1%上調至5%至6%。

美銀報告亦指，相對外圍貿易強勁反彈，本地需求復蘇步伐相對溫和。由於尚未通關、第四波疫情，以及勞工市場疲弱，整體消費情緒仍然較弱。

考慮到首季GDP勝預期及全球貿易正面展望，該行將香港今年GDP增長預測由4.7%上調至6.4%。料受惠政府消費券計劃，未來數季私人消費開支增長可進一步加快。出口料持續提振GDP增長，但下半年增幅放緩。另一方面，服務出口至年底料難見顯著反彈，主因跨境旅遊重啟有潛在押後的可能。

美銀強調，香港未來經濟復蘇取決於數個因素，包括本地疫情發展、疫苗接種進度、以及最少局部通關。同時在高基數考量下，將2022年香港GDP增長預測由4%下調至2%。

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