大行紛上調本港經濟預測
文章日期：2021年5月4日 16:28
政府昨日公布的首季香港GDP預估按年增幅達7.8%，勝市場預期，多間大行今日隨即上調對本港經濟的預測。高盛發表報告指，首季經濟強勁反彈主因出口表現強勁，消費增長仍然疲弱。展望未來，該行料受惠全球經濟復蘇及社交距離措施放寬，香港經濟將持續復蘇，考慮到首季增長強勁，高盛大幅上調全年本港經濟增長預測，由4.6%增至9.2%。
華僑永亨銀行經濟師李若凡則發表報告稱，撇除低基數，香港首季強勁復蘇主因外部需求轉強，財政刺激延長及本地消費、固定投資改善。不過，如果以兩年均值來消除低基數影響，GDP、私人消費、固定投資及服務出口都低過2019年首季水平。換言之香港經濟復蘇既不均衡，也不全面。
李若凡表示，展望未來，香港經濟料續受惠外圍需求及強勁財政支持。首季GDP遠勝預期亦加強了該行預期失業率已見頂和將逐步回落的預測。在假設下半年出境限制進一步放寬下，全年本港經濟增長預測由4.1%上調至5%至6%。
美銀報告亦指，相對外圍貿易強勁反彈，本地需求復蘇步伐相對溫和。由於尚未通關、第四波疫情，以及勞工市場疲弱，整體消費情緒仍然較弱。
考慮到首季GDP勝預期及全球貿易正面展望，該行將香港今年GDP增長預測由4.7%上調至6.4%。料受惠政府消費券計劃，未來數季私人消費開支增長可進一步加快。出口料持續提振GDP增長，但下半年增幅放緩。另一方面，服務出口至年底料難見顯著反彈，主因跨境旅遊重啟有潛在押後的可能。
美銀強調，香港未來經濟復蘇取決於數個因素，包括本地疫情發展、疫苗接種進度、以及最少局部通關。同時在高基數考量下，將2022年香港GDP增長預測由4%下調至2%。
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