恒指今早高開80點，早市曾跌最多36點，午後止跌，高位曾升219點，全日高低波幅256點，收市升199點或0.7%，報28557點，仍受制於100天線(28565.71點)；國指升52點或0.49%，報10765點。恒生科技指數收報8284點，升0.68%。

藍籌42隻升，13隻下跌。中石化（0386）升4.08%，收報4.08元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.66%，收報97.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；恒隆地產（0101）跌3.3%，收報20.5元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.82%，收報6.03元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報50.8元，升5.83%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報76.9元，跌5.3%。

天貓香港明起試業，香港電視（1137）插水近8%，見近八個月低位，收報9.77元，跌6.06%。

澳博控股（0880）今公布業績。澳博收報9.8元，跌0.61%。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報15.46元，升1.05%；美高梅中國（2282）收報12.66元，升2.1%；永利澳門（1128）收報14.84元，升2.49%；銀河娛樂（0027）收報69.1元，升1.17%；金沙中國（1928）收報36.95元，升0.54%。

富達將螞蟻估值削逾半 低見1.12萬億元。阿里巴巴（9988）收報225.2元，升0.63%。

大唐集團（2117）上月合約銷售額達49.98億元人民幣。收報5.65元，升5.4%。

理士國際（0842）公布，印度工廠營運或因疫情惡化而虧損。收報0.9元，跌11.7%。

破頂股表現

藥股破頂，包括，復星醫藥（2196）創上市新高，見62.5元，收報58.95元，跌0.08%；國藥控股（1099）創52周高，見27.6元，收報25.55元，跌4.31%；康哲藥業（0867）創52周高，見19.4元，收報18.64元，跌0.64%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.21元，收報4.95元，跌0.2%。

內地公用股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見136.6元，收報135.9元，升3.27%；光大水務（1857）創52周高，見1.59元，收報1.57元，升0.64%。

其他破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見66.8元，收報66.4元，升3.75%；現代牙科（3600）創52周高，見4.44元，收報4.41元，升11.65%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.3元，收報24.3元，升3.85%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.99元，收報0.84元，跌6.67%。

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