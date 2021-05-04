該行於上月中旬曾宣布，將於其扣帳卡Mox Card中加入「Mox Credit」，成為香港首家提供信用卡服務的虛銀，擬先分階段邀請現有客戶使用，以後再開放予全港市民申請。

Mox行政總裁顧海表示，Mox客戶人數已突破10萬，希望於2021年內增加至20萬。由於Mox Credit仍然在推出初期，目前未有太多數字可以透露，未來發展速度亦受應用場景影響。

顧海預計，香港在未來3至4年將會有首家虛擬銀行錄得盈利，相信Mox會是其中一家。該行現時有約180名員工，每人平均服務550位客人；希望於今年內招聘最少30至40名新員工，屆時每位員工平均服務1000名客人。

Mox客戶策略及發展總監胡潔燕稱，目前該行客戶只能從扣賬卡及信用卡服務當中二選一，希望今年內可以向客戶同時提供兩個服務。

該行同時宣布，邀請導演杜琪峰、歌手鄭欣宜及男團Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）加入Generation Mox進行宣傳活動。

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