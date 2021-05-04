【有片：選股王】大市相當淡靜 復星國際只宜短炒
文章日期：2021年5月4日 13:01
港股今早反彈，恒指高開80點向下，曾經倒跌，低位反彈一度升129點，半日收報28428點，升71點或0.25%；大市相當淡靜，半日成交僅480億元。
近期強勢的醫藥、生物科技股個別發展，近兩星期升六成的復星醫藥（2196）今早再漲近3%，藍籌中生製藥（1177）升近2%。不過，藥明生物（2269）國藥（1099）回吐超過逾2%。航運及資源股繼續受到追捧。五一旅遊消費市道暢旺，體育用品、家品、酒店、餐飲亦惹來炒作。芯片短缺，半導體股做好，但科網、新能源股受壓，百度（9888）信義光能（0968）下試近月低位，嗶哩嗶哩（9626）遭到拋售，連日裂口性下跌，不要隨便撈底。
復星醫藥火熱，連帶主要股東復星國際（0656）受到關注，有資金炒作。復星國際持有資產豐厚，除了當下熱炒的疫苗、醫藥業務資產，也有白酒、高端消費、鋼鐵礦產等當炒的業務資產，以及炒復蘇的旅遊文化業務。不過，市場看好某一行業寧願投資專注於該行業股份或龍頭企業，也不會買入一籃子資產，令綜合企業的估值一般都有較大折讓，股價很多時不能反映資產價格，因此若博復星國際水漲船高，只宜短炒。走勢上，復星國際13元附近料有較大有阻力。
劉思明