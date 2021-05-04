大市缺乏方向及動力 恒指半日升71點 藥股續破頂
文章日期：2021年5月4日 12:08
A股休市、南北水續停，大市缺乏方向及動力，恒指今早高開80點，高位升129點，低位跌36點，半日高低波幅166點，半日收市升71點或0.25%，報28428點，續低於100天線(28564.43點)；成交金額480億元，較昨日午市成交減少10.7%；國指升10點或0.1%，報10723點。恒生科技指數收報8259點，升0.39%。
藍籌37隻升，15隻下跌，3隻無升跌。中石油（0857）升3.55%，收報2.92元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.4%，收報97.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；恒隆地產（0101）跌4.01%，收報20.35元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌1.87%，收報81.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報50.6元，升5.42%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報76.2元，跌6.16%。
天貓香港明起試業，香港電視（1137）插水近8%，見近八個月低位，收報9.78元，跌5.96%。
澳博控股（0880）今公布業績。澳博收報9.86元，無升跌。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報15.32元，升0.13%；美高梅中國（2282）收報12.56元，升1.29%；永利澳門（1128）收報14.66元，升1.24%；銀河娛樂（0027）收報68.85元，升0.81%；金沙中國（1928）收報36.9元，升0.41%。
富達將螞蟻估值削逾半 低見1.12萬億元。阿里巴巴（9988）收報223.8元，無升跌。
大唐集團（2117）上月合約銷售額達49.98億元人民幣。半日收報5.79元，升8%。
理士國際（0842）公布，印度工廠營運或因疫情惡化而虧損。半日收報0.93元，跌8.8%。
破頂股表現
藥股破頂，包括，復星醫藥（2196）創上市新高，見62.5元，收報60.55元，升2.63%；國藥控股（1099）創52周高，見27.6元，收報26.05元，跌2.43%；康哲藥業（0867）創52周高，見19.4元，收報18.76元，無升跌；康臣葯業（1681）創52周高，見5.21元，收報4.98元，升0.4%。
內地公用股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見135.3元，收報134.7元，升2.36%；光大水務（1857）創52周高，見1.59元，收報1.57元，升0.64%。
其他破頂股包括，李寧（2331）創上市新高，見66.8元，收報66.05元，升3.2%；現代牙科（3600）創52周高，見4.43元，收報4.35元，升10.13%；九龍倉集團（0004）創52周高，見23.8元，收報23.8元，升1.71%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.98元，收報0.97元，升7.78%。
其他報道
恒指高開80點 友邦升2.4% 澳博升0.4% 港視跌0.7%