A股休市、南北水續停，大市缺乏方向及動力，恒指今早高開80點，高位升129點，低位跌36點，半日高低波幅166點，半日收市升71點或0.25%，報28428點，續低於100天線(28564.43點)；成交金額480億元，較昨日午市成交減少10.7%；國指升10點或0.1%，報10723點。恒生科技指數收報8259點，升0.39%。