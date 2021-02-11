1個月HIBOR連跌3日 再創逾11年新低
文章日期：2021年5月4日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.09點子至0.08089%，是2010年4月29日後最低，當日報0.08%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.26點子至0.03723%；1星期HIBOR升0.14點子至0.04607%；2星期HIBOR跌0.23點子至0.05446%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17518%；6個月期HIBOR升0.04點子至0.30536%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.43571%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0264%，連續2日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。
對上一次連續2日收窄，是2021年4月12日，當日利差報0.0024%。
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